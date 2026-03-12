Защита прав потребителей в сфере электронной торговли крайне важна - Джафар Бабаев

БАКУ/ Trend/ - Защита прав потребителей в сфере электронной торговли крайне важна.

Как сообщает Trend, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Джафар Бабаев на форуме в Баку, посвящённом Всемирному дню защиты прав потребителей, на тему Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности".

По его словам, анализ 2025 года показывает, что примерно 30% обращений, поступивших в Госагентство, связаны с цифровой сферой. Согласно статистике Центрального банка, ежегодно увеличивается как оборот торговли на электронных платформах, так и количество и объем платежей:

"Для защиты прав потребителей в этой сфере Агентство как государственный орган обладает рядом полномочий, определенных законодательством. При этом мы стремимся обеспечивать защиту прав потребителей не только используя возможности, предоставленные законом, но и применяя существующие инструменты "мягкой силы".

"Отношения, формирующиеся в сфере электронной торговли, показывают, что необходимо подходить к привычным потребительско-предпринимательским отношениям по иному. Поэтому мы регулярно проводим встречи с владельцами электронных платформ и предпринимателями, в ходе которых подчеркиваем важность постоянного внимания к правам потребителей. С другой стороны, работа с самими потребителями продолжается. В этой сфере нашим самым сильным инструментом является просвещение. В процессе просвещения потребителям максимально подробно разъясняются их права, предоставленные законодательством, а также объясняется, как они могут защитить себя от возможных рисков при электронной торговле", - добавил он.