КСИР объявил о ракетных ударах по военным базам США и Израилю

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удары более чем 10 ракетами по военным базам США в странах региона и по Израилю.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространил сам КСИР.

Отмечается, что на этом этапе использовались ракеты «Хоррамшехр» и «Кадр», гиперзвуковые ракеты с боевой частью весом в 1 тонну «Хейбаршекан» и «Фаттах», а также дроны-камикадзе.

Напомним, что с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, поскольку на переговорах по ядерной программе конкретное соглашение достигнуто не было. В ответ на это Иран с того же дня начал наносить удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военных. 8 марта Совет экспертов Ирана большинством голосов избрал сынa аятоллы Сейида Али Хаменеи — Сейида Муджтаба Хаменеи — третьим верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние усилилось и охватило несколько стран Ближнего Востока.

Со стороны США сообщается о потерях: 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морские перевозки оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженности безопасности в районе Ормузского пролива мировые цены на нефть резко возросли, а ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.