Anglo Asian Mining добыла более миллиона унций золотого эквивалента в Азербайджане

БАКУ/Trend/- Рудники компании Anglo Asian Mining в Азербайджане достигли важного производственного рубежа — с момента начала работы в 2009 году добыто более одного миллиона унций золотого эквивалента, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Компания начала добычу золота и серебра на открытом карьере месторождения Гедабек. В 2025 году, в рамках стратегии расширения, Anglo Asian стала мультиактивным производителем, запустив подземный медно-золотой рудник Гилар и медный карьер Демирли.

После этих изменений компания подтвердила, что по состоянию на конец января 2026 года суммарное производство с начала операций превысило один миллион унций золотого эквивалента. В его состав вошли около 851 тыс. унций золота, 1,9 млн унций серебра и более 30 тыс. тонн меди.

В феврале компания сообщала, что 2026 год может стать переломным: производство меди, как ожидается, утроится за счет роста добычи на рудниках Гилар и Демирли, которые начали работу в 2025 году.

«Для нас важно отметить достижение этого рубежа — более миллиона унций золотого эквивалента. За последние годы наши производственные возможности значительно выросли, а переход к мультиактивной модели в прошлом году стал важным этапом развития компании. Поздравляю всю команду с этой выдающейся работой, которая стала возможной благодаря постоянному развитию наших производственных мощностей»,- сказал вице-президент Anglo Asian Стивен Уэстхед.