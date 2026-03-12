Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Верховный лидер Ирана призвал жителей страны сохранять активную гражданскую позицию

Политика Материалы 12 марта 2026 19:11 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана могут сохранить свою активную гражданскую позицию, выходя на улицы.

Как сообщает Trend, об этом заявил Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем обращении к гражданам.

По его словам, необходимо сохранять единство среди граждан, которые демонстрируют свою силу, объединяясь в трудные времена, и это единство нельзя подрывать.

«Сохраняйте свою активную гражданскую позицию, выходя на улицы. Помогайте друг другу. Сейчас, в трудные времена для страны, некоторые находятся в сложной ситуации. Я прошу все учреждения, предоставляющие услуги, оказать гражданам всестороннюю поддержку в этом направлении», — отметил М. Хаменеи.

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.

