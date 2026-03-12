Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев: Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растёт

Азербайджан Материалы 12 марта 2026 11:33 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Гюльнара Керимова
БАКУ/ Trend/ - Конфликты нарушают традиционные транспортные маршруты, создавая очень серьёзные проблемы для людей, стран и экономик. Нарушение транспортных связей создаёт очень сложную ситуацию для большей части международного сообщества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XIII Глобального Бакинского форума.

Глава государства отметил, что в настоящее время осуществляются инвестиции как в Средний коридор, так и в коридор «Север-Запад», все строительные проекты на территории Азербайджана реализованы в полном объеме: «Спрос на грузы, перевозимые через Азербайджан, растет, и мы играем роль важного транзитера для многих стран как на Западе, так и на Востоке».

