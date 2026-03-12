В последние годы ООН не смогла добиться достаточно успешных результатов по ряду причин — Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - За прошедшие годы Организация Объединенных Наций выполнила очень ценные миссии как на региональном, так и на глобальном уровнях. Но если взглянуть на различные конфликты последних лет, ей не удалось добиться достаточно успешного результата по их решению по ряду причин.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым на панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

«Вопрос представительства в Совете Безопасности ООН и прав постоянных членов вызывает много критики на региональном и глобальном уровнях. Раньше постоянные члены сами себе предоставляли эти права, я говорю это открыто. Не было никакого другого уполномоченного органа, который бы им их предоставлял. Другими словами, постоянные члены сами определяли для себя права и действовали соответственно. Однако было бы неправильно оценивать все их действия как совершенно неправильные или неискренние», — отметил он.

Б. Йылдырым сказал, что если взглянуть на различные конфликты последних лет, к сожалению, ООН не удалось добиться достаточно успешного результата по их решению по ряду причин.

«Одна из главных причин этого заключается в том, что постоянные члены Совета Безопасности должны занимать нейтральную позицию и не быть сторонами конфликта. Однако в процессе решения проблем мы видим, что в некоторых случаях, вместо того чтобы стать частью решения, постоянные члены сами становятся частью проблемы. Это серьезный вопрос. Именно поэтому эксперты, мировые лидеры, политики и ученые постоянно подчеркивают, что реформирование Организации Объединенных Наций стало неотложной необходимостью. С другой стороны, здесь возникает определенный парадокс. Кто будет реализовывать эти реформы? Ведь такие изменения требуют согласия постоянных членов. То есть, даже если предлагаются реформы, их реализация все равно требует одобрения постоянных членов. Это создает парадоксальную ситуацию. Потому что стороны, которые больше всего выигрывают от нынешней системы, должны одобрять изменения, которые приведут к уменьшению их полномочий. С практической точки зрения это представляется очень сложным», - сказал он.

Б. Йылдырым предложил пересмотреть нынешнюю структуру Совета Безопасности: «Многие лидеры и страны заявляют о необходимости пересмотра реализации механизма вето. Например, для принятия решения о вето может потребоваться согласие как минимум двух членов, или может быть расширен круг участников Совета Безопасности. В этом случае следует учитывать региональную и глобальную геополитическую ситуацию. Например, африканский континент фактически не представлен в Совете Безопасности. В то же время и мусульманский мир недостаточно представлен в Совете Безопасности. Это и другие подобные предложения уже стоят на повестке дня. Я надеюсь, что все эти вопросы будут рассмотрены логично и естественно и это не будет служить интересам отдельных государств».