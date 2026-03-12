Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)

Политика Материалы 12 марта 2026 12:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - 12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Как сообщает Trend, в ходе беседы Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил встречи с Желькой Цвиянович, было отмечено расширение отношений между нашими странами, обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.

Желька Цвиянович сказала, что несколько раз принимала участие в традиционном Глобальном Бакинском форуме.

На встрече была затронута важность XIII Глобального Бакинского форума, отмечен высокий уровень организации этого мероприятия. Было подчеркнуто, что, как всегда, и на этот раз на форуме обсуждаются чрезвычайно актуальные глобальные вопросы, особенно на фоне нынешней ситуации в мире.

Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости