В Азербайджане разработана концепция платформы «e-KYC»

Экономика Материалы 12 марта 2026 21:00 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В целях эффективного применения принципа «Знай своего клиента» (KYC) разработана концепция платформы e-KYC, и начата реализация технических вопросов, связанных с платформой.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Сообщается, что в рамках реализации «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы» Центрального банка продолжается работа по мероприятиям «Ускорение внедрения подхода открытого банкинга» и «Совершенствование процесса идентификации клиентов через цифровые каналы».

«Развитие экосистемы открытого банкинга осуществляется поэтапно, интеграция коммерческих банков в централизованную инфраструктуру по предоставлению информации о счетах завершена, а по предоставлению услуг по проведению платежных операций подготовлено внутреннее программное обеспечение и техническая спецификация. Продолжается работа по утверждению концепции открытого финансирования и формированию правовой и нормативной базы в соответствии с этой концепцией», — отмечается в сообщении.

