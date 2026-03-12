Министр обороны Израиля предъявил Ливану ультиматум

БАКУ/Trend/ - На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке министр обороны Израиля Исраэль Кац предъявил правительству Ливана ультиматум.

Об этом сообщает Times of Israel, передает Trend.

Кац заявил, что если правительство Ливана не предотвратит атаки группировки "Хезболла", Израиль возьмет территорию под контроль и сделает это самостоятельно.

"Вчера "Хезболла" осуществила мощный ракетный обстрел Государства Израиль. В ответ ЦАХАЛ нанес тяжелые удары по объектам "Хезболлы" в Дахии и различных районах Ливана.

Я предупредил президента Ливана, что если правительство Ливана не сможет контролировать свою территорию, не сможет помешать «Хезболле» угрожать северным общинам и обстреливать Израиль, мы возьмем эту территорию под контроль и сделаем это сами", - заявил Кац во время оценочного совещания с офицерами ЦАХАЛ.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

28 февраля США и Израиль нанесли масштабные удары по военным объектам Ирана. В результате атак погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи и ряд высокопоставленных военно-политических деятелей. В ответ Иран осуществил ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам в регионе.

В последующие дни противостояние расширилось. США потопили в Индийском океане иранский фрегат IRIS Dena, а 8 марта Сейид Муджтаба Хаменеи был избран третьим Верховным лидером Ирана.

Конфликт поставил под серьезную угрозу безопасность региона и энергетический рынок.