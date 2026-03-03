Легенда азербайджанской музыки в фокусе вечера "İntizar" – с теплотой и проникновенностью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся концерт "İntizar", посвящённый творчеству выдающегося азербайджанского композитора, лауреата Государственной премии, народного артиста Саида Рустамова (1907-1983), сообщает Trend Life.

Саид Рустамов вошёл в историю азербайджанской музыки как автор многочисленных песен, романсов и инструментальных произведений, органично соединивший традиции мугама с академической композиторской школой. Его мелодии отличаются яркой национальной интонацией, лиризмом и глубоким эмоциональным содержанием, благодаря чему они на протяжении десятилетий остаются в репертуаре ведущих исполнителей страны.

Вечер открылся выступлением музыковеда, кандидата философии по искусствоведению, доцента Айтен Бабаевой, которая рассказала о жизненном пути и богатом творческом наследии композитора, подчеркнув его вклад в развитие национальной музыкальной культуры.

В концертной программе прозвучали произведения мастера в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Мирхалида Салаева. На сцене выступили народные артисты Гейдар Анатоллу и Гюльянаг Мамедова, а также Ровшан Гахраманов, Сархан Буньядзаде, Айшан Мехтиева, Ильхама Гасымова, Агабала Садыхзаде, Медина Кязымова и Фахри Казым-Ниджат.

Тёплая атмосфера, проникновенные исполнения и живой отклик зала сделали вечер по-настоящему запоминающимся, ещё раз продемонстрировав богатство и жизненную силу национального музыкального наследия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az и Milli.Az

