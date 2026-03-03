В Баку стартовал театральный фестиваль "Baxış" - свежие идеи и эксперименты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) стартовал ежегодный, шестой фестиваль "Baxış" (Взгляд) в рамках Творческой лаборатории молодых режиссеров. Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Азербайджана и СТДА, сообщает Trend Life.

На открытии заместитель председателя СТДА, народный артист, профессор Ильхам Намиг Кямал подчеркнул значимость фестиваля и пожелал участникам успехов в реализации творческих идей.

Было отмечено, что Творческая лаборатория молодых режиссеров направлена на практическую поддержку начинающих режиссеров и позволяет реализовать собственные проекты. Фестиваль открывает возможности для знакомства с молодым поколением драматургов и режиссеров, стимулирует диалог о будущем театра и поощряет эксперименты с жанрами, форматами и авторскими методами работы.

В рамках "Baxış-6" уже состоялись первые спектакли. Первой была показана постановка "Мужчина и Женщина" (автор – Али Амирли, режиссер – Мухаммед Вердизаде). В спектакле приняли участие Кенуль Шахбазова, Вугар Мамедалиев, Махир Миришли, Гюляр Аслан и Рена Панахова.

Далее зрителям представили спектакль "Человеческий голос" (автор – Жан Кокто, режиссер – Асмер Габибли) с участием Ругии Насировой.

Фестиваль "Baxış" продолжает демонстрировать свежие идеи и эксперименты молодых режиссеров, становясь платформой для поиска новых форм театрального искусства в Азербайджане.

