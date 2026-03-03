Иран не обогащал уран после 12-дневной войны – Багаи

БАКУ /Trend/ - После 12-дневной войны против Ирана в июне прошлого года обогащение урана в стране не осуществлялось.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции в Тегеране сказал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, Иран действительно заявил о своем праве обогащать уран в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Багаи отметил, что после нападения на Иран в прошлом году США заявили, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. В этом случае Иран не сможет в течение недели произвести необходимые материалы для создания ядерной бомбы.

Отметим, что 22 июня прошлого года США нанесли военные авиаудары по трем ядерным объектам Ирана. Сообщалось, что в результате ударов ядерные объекты Ирана были уничтожены.

