Реализуемые проекты также имеют очень важный экологический аспект — Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Экспорт энергоносителей из региона в различных направлениях также является важной частью нашей «зеленой» политики.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на 12-м заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседания министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку, сообщает Trend

По его словам, «зеленая» энергетика опирается на три основных столпа. «Первый – это энергетическая безопасность, конечно же, экономические выгоды, а также экологическая устойчивость. Развивая азербайджанские проекты в области «зеленой» энергетики и планируя экспорт этой энергии на европейский континент, мы, прежде всего, обеспечиваем энергетическую безопасность нашей страны, а также соседних стран и европейских партнеров. Конечно, как я уже говорил, эти проекты также экономически выгодны для всех наших партнеров, включая партнеров по Европейскому союзу.

Эти проекты также имеют очень важный экологический аспект. Благодаря всем программам, которые мы реализуем в этой области, мы вносим значительный вклад в экологическую безопасность - как собственную, так и наших партнеров», - отметил министр.

