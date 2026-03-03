Джейхун Байрамов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с французским коллегой

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили напряженную ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и усиление военной эскалации.

Министры отметили, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности, и подчеркнули важность возобновления дипломатических усилий и диалога.

Французский министр выразил благодарность Азербайджану за поддержку, оказанную в процессе эвакуации французских граждан из Исламской Республики Иран в возникших сложных условиях, и отметил значимость сотрудничества в этом направлении.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией и возможностях для будущего сотрудничества. По итогам встречи президентов двух стран в Копенгагене была подчеркнута важность продолжения диалога в областях, представляющих взаимный интерес.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!