Капитан фотокамеры: Он прожил до обидного мало - всего 42 года...

БАКУ /Trend Life/ - В издательстве "Мутарджим" вышла книга азербайджанского биолога, писателя, публициста Александра Хакимова "Капитан фотокамеры" (иллюстрированная повесть о друге), посвященная светлой памяти Самира Алиева, безвременно ушедшего талантливого фотокорреспондента, сообщает Trend Life.

"Мы с ним были хорошими друзьями, - пишет автор в аннотации. - Даже больше, чем просто друзьями. Когда я оказался на пороге смерти, Самир не жалел ни сил, ни ног, ни времени, чтобы помочь мне выкарабкаться. Иногда я думаю, что будь у меня младший брат - и тот не старался бы больше, нежели Самир. Он прожил до обидного мало - всего 42 года... И я хочу поделиться своими воспоминаниями о Самире не только как о фоторепортере, но и как о человеке, хорошем человеке".

Книга иллюстрирована снимками из фототеки Самира Алиева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!