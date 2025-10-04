В Баку состоялся торжественный концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного композитора Хайяма Мирзазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения видного представителя национальной композиторской школы, кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Хайяма Мирзазаде (1935-2018), сообщает Trend Life.

Выступивший на открытии председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, народный артист Полад Бюльбюльоглу подчеркнул значимость творческого наследия Хайяма Мирзазаде - ученика великого композитора Гара Гараева, создавшего произведения, которые входят в национальную сокровищницу. Творчество Мастера занимает особое место в истории азербайджанской музыки. Его произведения отличаются глубиной, философской наполненностью и тонким художественным вкусом, а также являются важной частью культурного наследия страны.

Вечер стал значимым событием в культурной жизни Баку и предоставил слушателям возможность вновь прикоснуться к богатому музыкальному миру композитора, чьё творчество продолжает вдохновлять поколения. На вечере прозвучали произведения Маэстро в исполнении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова. В концертной программе - поэма Самеда Вургуна "Иллюстрации" и Симфония №2 "Триптих".

Фото – Кямран Багиров.

Хайям Мирзазаде - один из тех редких композиторов, что нашли свой симфонический язык и стиль, создав большое количество уникальных образцов камерной, драматической и киномузыки. Среди них - "Триптих", "Очерки-63", "Пианто", "Концерт для скрипки с оркестром"; музыка к фильмам "Семеро сыновей моих", "Наша улица", "Дачный сезон" и т.д. Среди киномузыки, созданной Хайямом Мирзазаде, есть композиции к фильмам "Дачный сезон" (1985) и "Дачный домик для одной семьи" (1978), действие которых происходит в абшеронских поселках.

В 60-е годы он начал свою преподавательскую деятельность в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) в качестве старшего ассистента Гара Гараева (1918–1982). Позднее, в 1969–1983 годах, он работает заведующим кафедрой композиции. Посвятил педагогической деятельности около 50 лет жизни, передавая накопленные знания и опыт своим ученикам, творчеством которых интересовался и по завершении их учебы. До последних дней своей жизни писал музыку и давал советы своим выпускникам. Его сочинения и сегодня исполняются в Австрии, Англии, Венгрии, Нидерландах, Германии, Италии, Франции и других странах, не теряя своей актуальности.

