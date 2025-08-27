Праздник национальной музыки в Лачине с участием жителей, вернувшихся в родные края (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По случаю Дня города Лачин был представлен великолепный концерт, организованный при содействии Министерства культуры и Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Торжества по случаю Дня города Лачина в третий раз были отмечены с особой пышностью.

В честь этого знаменательного дня на специально возведённой сцене у берегов реки Хакари был представлен великолепный концерт с участием мастеров искусств Азербайджана и художественных коллективов, молодых талантливых исполнителей.

Среди почётных зрителей концерта присутствовали Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, заместитель министра культуры, народный артист Мурад Гусейнов, жители, вернувшиеся в родные края, а также участники Молодёжного лагеря стран СНГ, проводимого ныне в Лачине - городе, исполняющем в этом году почётную миссию "Культурной столицы Содружества".

Гости прибыли из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В концертной программе выступили Государственный ансамбль песни и танца Азербайджана, ансамбль мугама "Лачин", народные артисты Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Алмаз Оруджова, Эльза Сеидджахан и Фейруз Сехавет, исполнители Фахри Кязым Ниджат, Вяфа Везирова, Айгюн Шукюрова, Хумай Асланова, Эльвин Ахундов, которые представили композиции национальных классиков, народные песни и мугам.

Все музыкальные номера были встречены зрителями с искренним воодушевлением и продолжительными аплодисментами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!