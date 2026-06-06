КСИР заявил об атаке на базы США в Кувейте и Бахрейне

БАКУ /Trend/ - Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) с использованием баллистических ракет обстреляли две военные базы США в Кувейте и военные объекты в Бахрейне.

Как сообщает Trend, об этом распространил информацию КСИР. Согласно данным, эта атака была совершена в ответ на обстрел США радиолокационных станций на островах Кешм и Сирик в провинции Хормозган на юге Ирана.

Отмечается, что минувшей ночью 4 нефтяных танкера под руководством армии США, несмотря на несколько предупреждений со стороны КСИР, попытались пройти через Ормузский пролив. После предупреждений один из танкеров был поражен и задержан, а остальные танкеры были вынуждены отступить.

В сообщении говорится, что Иран предупреждает противоположную сторону: в случае нападений на иранскую сторону ответный огонь не будет ограничен, и противоположная сторона понесет ответственность за полное закрытие Ормузского пролива для экспорта нефти и газа.

Отметим, что в результате войны между США, Израилем и Ираном, происходившей с 28 февраля по 7 апреля, возникло серьезное ограничение на свободный проход судов через Ормузский пролив.

Добавим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки против Ирана, и Иран с того же дня обстреливает ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашение достигнуто не было.