В Туркменистане отметили День независимости и Дни культуры Азербайджана (ФОТО)

В Ашхабаде состоялся официальный приём по случаю Дня независимости и Дней культуры Азербайджана. После исполнения государственных гимнов обеих стран выступил посол Азербайджана в Туркменистане Гисмет Гезалов. Рассказывая об историческом значении создания Азербайджанской Демократической Республики 108 лет назад, он отметил, что, несмотря на короткий срок существования — всего 23 месяца, Азербайджанская Демократическая Республика, ставшая первой демократической республикой на Востоке, продемонстрировала всему миру стремление народа к независимости и волю к государственности.

Посол отметил, что после восстановления государственной независимости в 1991 году азербайджанский народ под руководством Национального лидера Гейдара Алиева встал на путь стабильности и развития. В стране осуществлен процесс государственного строительства, основанный на правовых принципах, укреплены демократические институты и сформирована свободная экономическая система. Он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан продолжает свой путь устойчивого развития и становится сильным государством, отвечающим современным вызовам. Также Г. Гезалов обратил внимание на то, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в пределах международно признанных границ.

В то же время в речи отмечалось, что Азербайджан активно участвует в инициативах в области энергетики, транспорта и логистики, которые играют важную роль в укреплении межрегиональных связей. Было подчеркнуто, что стратегические проекты, такие как нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, включая Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), а также проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, транскаспийский, восточно-западный и северо-южный международные транспортные коридоры, делают нашу страну центром глобального сотрудничества.

Касаясь отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, посол отметил, что эти отношения основаны на общей истории, языке, этнических и культурных связях, а также общем происхождении. Он подчеркнул, что стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Туркменистаном развивается благодаря политической воле лидеров обеих страны

Посол также подчеркнул, что межпарламентские отношения двух стран и диалог между министерствами иностранных дел также способствуют укреплению двусторонних связей. Он подчеркнул активную деятельерсть Совместной межправительственной комиссии направленную на расширение сотрудничества. Посол отметил, что в рамках комиссии развивается сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Затронув важность взаимных визитов на высшем уровне, Г. Гезалов подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан в 2025 году и визиты Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан имеют особое значение для развития двусторонних отношений. Он также сообщил, что контакты на высоком уровне между странами продолжатся и в 2026 году.

Касаясь темы культурного и гуманитарного сотрудничества, посол отметил, что в 2025 году в городах Баку и Гянджа прошли Дни культуры Туркменистана, а в настоящее время в городах Ашхабад и Аркадаг проходят Дни культуры Азербайджана.

Посол Г. Гезалов отметил, что делегация Туркменистана приняла участие в традиционных мероприятиях, проводимых в Азербайджане, включая фестиваль «Харибульбуль», проходившем в Шуше, и что азербайджанские артисты активно участвовали в программах, организованных в Туркменистане, в том числе в рамках ТЮРКСОЙ.

В своём выступлении посол особо подчеркнул широкое распространение азербайджанской культуры и наследия выдающегося композитора Узеира Гаджибейли в Туркменистане, отметив, что регулярные постановки оперетт «Аршин Мал Алан» и «Эр ве Арвад» на туркменском языке в Ашхабаде является одним из важных примеров культурного сотрудничества между двумя странами.

Г. Гезалов высоко оценил строительство мечети в освобождённом городе Физули (Азербайджан), по инициативе Гурбангулы Бердымухамедова, как пример братства и гуманитарного сотрудничества между народами.

Посол подчеркнул, что Азербайджан с большим уважением относится к политике постоянного нейтралитета Туркменистана, отметив, что этот статус играет важную роль во внешней политике страны. Он с удовлетворением отметил, что Туркменистан достиг значительных успехов во внешней политике благодаря своему статусу постоянного нейтралитета. Он также отметил, что Азербайджан и Туркменистан успешно продолжают сотрудничество в рамках международных и региональных организаций.

Заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседатель Совместной межправительственной комиссии Нокергулу Атагулиев, присутствовавший на мероприятии в качестве высокого гостя, выступил с приветственной речью и передал азербайджанской стороне искренние поздравления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также пожелания процветания и успехов стране. Он отметил, что установленный между лидерами стран диалог на высоком уровне дал значительный импульс развитию азербайджано-туркменских отношений. Н.Атагулиев подчеркнул, что братские отношения между нашими народами основаны на глубоких исторических корнях, и отметил расширение сотрудничества в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество способствует укреплению доверия и взаимного уважения между нашими странами, а также успешной реализации совместных проектов и инициатив.

В мероприятии также приняли участие делегация во главе с министром культуры Азербайджана Адилем Каримли, представители культуры и общественности обеих стран, главы и сотрудники дипломатических миссий аккредитованных в Туркменистане, а также представители СМИ и азербайджанцы, проживающие в Туркменистане.

Банкет продолжился исполнением народных и композиторских песен представителями азербайджанского искусства. Участникам мероприятия также были представлены номера национальных танцев, отражающих богатое фольклорное наследие Азербайджана. Во время мероприятия на экране демонстрировались видеоролики, рассказывающие об истории, культуре и современном развитии нашей страны. Гостям были предложены блюда азербайджанской кухни, сладости и национальные напитки.

Кроме того, участникам мероприятия была представлена ​​фотовыставка, отражающая азербайджано-туркменские отношения. На специальном стенде была представлена продукция бренда «Made in Azerbaijan», включая «Azərçay» и традиционный азербайджанский женский головной убор «Kəlağayı» келагаи.