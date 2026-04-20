Азербайджан и Центральная Азия развивают новый формат геоэкономического сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Формирование нового геоэкономического пространства между Азербайджаном и странами Центральной Азии постепенно выходит за рамки традиционного взаимодействия, превращаясь в самостоятельный фактор регионального развития. На этом фоне Азербайджан всё более отчётливо закрепляется в роли ключевого транспортного узла, как заявил Президент Ильхам Алиев, соединяющего экономические интересы Востока и Запада, при активном участии стран региона.

Текущая динамика взаимодействия демонстрирует не просто количественное увеличение торговых операций, а качественное переосмысление самой модели партнёрства. Страны региона делают ставку на синхронизацию транспортных маршрутов и устранение инфраструктурных «узких мест». В этом контексте Казахстан реализует ряд значимых проектов, включая модернизацию портов Актау и Курык, строительство вторых путей на железнодорожных участках, а также новой линии в обход Алматы. Эти меры способствуют ускорению движения товаров и снижению издержек.

Ключевое значение в данном процессе приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут, развитие которого требует инвестиций порядка $18 млрд. Совместные усилия стран региона способствуют укреплению его позиций, как надёжной альтернативы другим направлениям евразийского транзита.

В данной конфигурации Азербайджан действует уже не только как транзитная территория, а как активный участник формирования добавленной стоимости. Развитие портовой инфраструктуры, расширение железнодорожной сети и внедрение цифровых решений в логистике создают условия для превращения страны в многофункциональный хаб. Это открывает дополнительные возможности для привлечения грузопотоков и расширения инвестиционного сотрудничества.

Одновременно усиливается координация на межгосударственном уровне. Диалог приобретает более системный характер: стороны стремятся к согласованию стратегий, унификации процедур и выработке долгосрочных механизмов взаимодействия. Важную роль играет и энергетическое направление, где акцент делается на диверсификации экспортных маршрутов и повышении устойчивости поставок.

Отдельное внимание уделяется промышленной кооперации. Запуск совместных производств и углубление технологического обмена формируют основу для перехода к более сложной экономической взаимосвязности. Такой подход позволяет странам региона постепенно снижать зависимость от сырьевого сектора и стимулировать развитие перерабатывающих отраслей.

Целесообразно сделать упор на активизацию гуманитарного и информационного взаимодействия. В частности, Trend News Agency выступает в качестве одной из площадок для развития медиасотрудничества между странами региона. Недавняя встреча представителей Казахстана с руководством агентства подчеркнула общий интерес к расширению медиапартнёрства, обмену контентом и формировании устойчивых каналов коммуникации.

Складывающаяся модель сотрудничества указывает на появление нового центра экономической активности в Евразии. При этом, Азербайджан, благодаря своему географическому положению и последовательной внешнеэкономической политике, остаётся ключевым связующим элементом этой системы.

В условиях растущей конкуренции за логистические маршруты и инвестиционные ресурсы, дальнейшее углубление кооперации между Азербайджаном и странами Центральной Азии будет играть определяющую роль, при сохранении текущего вектора. А развитие региона по всем вышесказанным направлениям будет способствовать занятию более значимого места в глобальной экономической архитектуре, превратившись в один из опорных маршрутов международной торговли.