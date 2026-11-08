В Иране зафиксирован рекордный объем закачки газа в подземное хранилище

БАКУ /Trend/ - В подземном хранилище природного газа Shourijeh D, одном из подземных газовых хранилищ Ирана, во второй раз зафиксирован рекордный объем закачки газа.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом заявил руководитель производственного направления Компании центральных нефтяных районов Ирана Али Резаи.

"С начала текущего года (21 марта 2026 года) в подземное хранилище природного газа Shourijeh D закачано 2,09 миллиарда кубометров газа. Это новый рекорд по сравнению с предыдущими годами", – отметил он.

Резаи сообщил, что за предыдущий год (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) в указанное подземное газовое хранилище было закачано 2,04 миллиарда кубометров газа.

Представитель компании отметил, что запасы газа в подземном хранилище Shourijeh D являются надежным источником обеспечения стабильного газоснабжения в зимние месяцы. Закачка газа в хранилище Shourijeh D осуществляется в рамках деятельности сотрудников Компании по добыче нефти и газа Восточного региона и Компании центральных нефтяных районов, которые уделяют этому вопросу особое внимание.

"Закачка газа в подземное хранилище Shourijeh D осуществляется ежегодно в течение первых восьми месяцев, поскольку в этот период потребление газа в стране относительно низкое. Закачанный газ используется в течение последующих четырех месяцев, когда температура воздуха снижается", – отметил он.

Согласно исследованию Trend на основе информации министерства нефти Ирана, подземное хранилище природного газа Shourijeh D, расположенное в провинции Хорасан-Резави, является крупнейшим в Иране. В течение восьми месяцев в него закачивается в среднем более 12 миллионов кубометров газа в сутки. В последующие четыре месяца, в период низких температур, из хранилища для потребления ежедневно отбирается 18 миллионов кубометров газа.