Объем экспорта нефти из Азербайджана в Индонезию увеличился почти втрое

БАКУ /Trend/ - Объем экспорта нефти из Азербайджана в Индонезию за девять месяцев 2026 года увеличился почти в три раза.

Согласно таможенной статистике внешней торговли, опубликованной Государственным таможенным комитетом Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в Индонезию было экспортировано 356,5 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 224,6 миллиона долларов США.

По расчетам Trend на основе этих данных, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость экспорта увеличилась на 152,5 миллиона долларов, или в 3,1 раза, а физический объем поставок вырос на 225,6 тысячи тонн, или в 2,7 раза.

Для сравнения, в январе-сентябре 2025 года из Азербайджана в Индонезию было экспортировано 89,7 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 53,9 миллиона долларов.

Отметим, что, согласно данным Государственного таможенного комитета, за девять месяцев 2026 года экспорт нефти из Азербайджана в стоимостном выражении увеличился на 13 процентов.

По расчетам Trend, в январе-сентябре 2026 года из Азербайджана в другие страны было экспортировано 15,830 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на общую сумму 10,103 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года стоимость экспорта увеличилась на 1,164 миллиарда долларов, или 13 процентов. Вместе с тем в физическом выражении объем поставок сократился на 1,166 миллиона тонн, или 6,9 процента.