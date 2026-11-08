В ДТП на юго-востоке Турции погибли девять человек

БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Ван на юго-востоке Турции.

Как сообщает местная администрация, об этом заявил губернатор провинции Озан Балджи.

По его словам, авария произошла в субботу вскоре после дождя на трассе Ван — Озалп. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.

«По предварительной информации, в результате аварии погибли девять наших граждан, пятеро из них — женщины. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы», — сообщил губернатор.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.