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В ДТП на юго-востоке Турции погибли девять человек

Турция Новость 8 ноября 2026 01:20 (UTC +04:00)
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - По меньшей мере девять человек погибли и еще пятеро получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Ван на юго-востоке Турции.

Как сообщает местная администрация, об этом заявил губернатор провинции Озан Балджи.

По его словам, авария произошла в субботу вскоре после дождя на трассе Ван — Озалп. Микроавтобус столкнулся с грузовиком.

«По предварительной информации, в результате аварии погибли девять наших граждан, пятеро из них — женщины. Еще пять человек получили ранения и были госпитализированы», — сообщил губернатор.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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