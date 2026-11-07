В Мексике отметили День Победы Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - 7 ноября 2026 года в Мексике состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана, символизирующего историческую победу, положившую конец почти 30-летней оккупации азербайджанских территорий в результате 44-дневной войны под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает посольство Азербайджана в Мексике, торжественная церемония прошла в Парке дружбы Мексики и Азербайджана, расположенном на исторической улице Реформа — одной из наиболее известных и значимых улиц Мехико, где установлен памятник карте Азербайджана.

Мероприятие стало символом силы азербайджанского народа и национальной гордости.

В рамках мероприятия Симфонический оркестр Военно-морских сил Мексики исполнил государственные гимны Азербайджана и Мексики. Также перед памятником карте Азербайджана был возложен венок.

В церемонии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Мексике, представители азербайджанской диаспоры и мексиканской общественности.