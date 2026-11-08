Добыча MOL Group на АЧГ в III квартале снизилась на 14,4%

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти венгерской компанией MOL Group на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане в третьем квартале 2026 года сократилась до 11 300 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (13 200 boepd).

Согласно расчетам Trend на основе данных компании, по сравнению со вторым кварталом 2026 года, когда добыча составляла 14 200 boepd, показатель снизился на 20,4%.

По итогам 2025 года добыча MOL Group на АЧГ составила 13 400 boepd против 12 700 boepd в 2024 году. Таким образом, за год показатель вырос на 5,5%.

Доля Азербайджана в совокупной добыче MOL Group в третьем квартале 2026 года составила 29,3% (38 600 boepd). По этому показателю Азербайджан занял второе место после Венгрии, где добыча компании составила 13 300 boepd.

Отметим, что согласно последним данным компании bp, которая является оператором проекта, в первые девять месяцев 2026 года добыча нефти на АЧГ составила около 87 млн баррелей против 89 млн баррелей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, показатель снизился на 2,25% в годовом сравнении.

Согласно отчету, среднесуточная добыча нефти на АЧГ за январь-сентябрь 2026 года составила около 320 тыс. баррелей. В том числе на платформах "Чираг" было добыто 18,8 тыс. баррелей в сутки, "Центральный Азери" – 84,6 тыс., ""Западный Азери" – 72 тыс., "Восточный Азери" – 45,7 тыс., "Глубоководный Гюнешли" – 46,7 тыс., "Западный Чираг" – 25,3 тыс. и ACE – 26,9 тыс. баррелей в сутки.

"По состоянию на конец сентября 2026 года на месторождении действовали 154 нефтяные скважины. Еще 50 скважин использовались для закачки воды и 11 – для закачки газа",- говорится в отчете bp.

Доли участия в проекте АЧГ распределены следующим образом: bp (оператор) – 30,37%, SOCAR – 35,30%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ONGC Videsh – 2,92%.