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США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе

В мире Новость 8 ноября 2026 02:20 (UTC +04:00)
Музаффар Ибрагимов
Музаффар Ибрагимов
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БАКУ/ Trend/ - Американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе.

Как сообщает Центральное командование США (CENTCOM), инцидент произошел 7 ноября.

В заявлении командования отмечается, что гражданский экипаж судна неоднократно игнорировал предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду.

«Гражданский экипаж корабля проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду», — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, удар был нанесен высокоточными боеприпасами по кормовой части судна.

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