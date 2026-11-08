США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе

БАКУ/ Trend/ - Американские военные вывели из строя торговое судно в Оманском заливе.

Как сообщает Центральное командование США (CENTCOM), инцидент произошел 7 ноября.

В заявлении командования отмечается, что гражданский экипаж судна неоднократно игнорировал предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду.

«Гражданский экипаж корабля проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался прорвать иранскую военно-морскую блокаду», — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, удар был нанесен высокоточными боеприпасами по кормовой части судна.