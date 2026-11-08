Установленная мощность ВИЭ в Иране выросла на 2%

БАКУ /Trend/ - Установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии в Иране по итогам седьмого месяца текущего иранского календарного года (23 октября 2026 года) увеличилась на 2 процента, или 120 мегаватт, по сравнению с концом шестого месяца (22 сентября 2026 года).

Согласно анализу, проведенному Trend на основе статистических данных Организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Ирана, к концу седьмого месяца установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии в стране достигла 6,27 тысячи мегаватт. Для сравнения, по итогам шестого месяца этот показатель составлял 6,15 тысячи мегаватт.

К концу седьмого месяца количество солнечных электростанций в стране достигло 1 334. Их совокупная установленная мощность составила около 5,17 тысячи мегаватт.

Кроме того, в Иране функционировали 48,8 тысячи маломощных систем генерации электроэнергии. Их общая установленная мощность достигла 566 мегаватт.

За указанный период установленная мощность ветряных электростанций страны составила около 372 мегаватт. Всего в Иране действуют 22 ветряные электростанции.

Установленная мощность 33 малых гидроэлектростанций достигла около 113 мегаватт.

Также в стране функционировали 2 турбоэкспандера общей установленной мощностью 25,6 мегаватта.

Установленная мощность 8 электростанций, работающих на биомассе, составила 22,1 мегаватта.

Иран планирует увеличить установленную мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии до 12 тысяч мегаватт к 22 июня 2027 года.