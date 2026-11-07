Эрдоган выразил надежду на положительные результаты дипломатических усилий по урегулированию конфликта в Украине

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта между Украиной и Россией принесет положительные результаты.

Как сообщает администрация президента Турции, об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Президент Эрдоган выразил надежду, что активизация дипломатических усилий по прекращению войны между Украиной и Россией принесет положительные результаты. Он подчеркнул, что Турция продолжит вносить свой вклад в эти усилия, а также отметил важность развития отношений как с Украиной, так и с Россией в рамках этого процесса», — говорится в заявлении администрации.