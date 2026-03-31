Американский беспилотник MQ-9 Reaper сбит в небе над Исфаханом - КСИР

Иран Материалы 31 марта 2026 01:49 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Американский беспилотный летательный аппарат дальнего действия MQ-9 Reaper был сбит силами ПВО Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, беспилотник был сбит в небе над городом Исфахан, расположенным в центральной части Ирана.

Сообщается, что американский беспилотник был уничтожен недавно разработанной системой противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции, которая находится под контролем интегрированной системы противовоздушной обороны страны.

