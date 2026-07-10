Узбекистан увеличил производство электроэнергии на 7,1%

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан в первом полугодии 2026 года увеличил производство электроэнергии на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом темпы роста генерации превысили рост внутреннего потребления.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Узбекистана.

С января по июнь 2026 года в стране было произведено 45,45 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 2,99 млрд кВт·ч больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период потребление электроэнергии составило 44,04 млрд кВт·ч, увеличившись на 2 млрд кВт·ч, или на 4,7% в годовом выражении.

Темпы роста производства электроэнергии значительно ускорились в июне. За месяц в Узбекистане было выработано 7,75 млрд кВт·ч, что на 921,1 млн кВт·ч, или на 13,5%, больше, чем в июне 2025 года.

В то же время потребление электроэнергии в июне достигло 7,71 млрд кВт·ч, увеличившись на 609,6 млн кВт·ч, или на 8,6% по сравнению с июнем прошлого года.

Последние данные продолжают отражать более широкий процесс расширения энергетического сектора Узбекистана. Согласно инвестиционному обзору "Investment Guide Uzbekistan 2026", подготовленному компанией PwC, объем производства электроэнергии в стране вырос с 69 тераватт-часов в 2020 году до 84,1 ТВт·ч в 2024 году.

За тот же период чистое потребление электроэнергии увеличилось с 63,5 ТВт·ч до 80,8 ТВт·ч, а общий спрос на электроэнергию в 2024 году достиг 82,7 ТВт·ч, что почти на 20% превышает уровень 2020 года. Рост обеспечивается за счет индустриализации и расширения экономики.

Узбекистан стремится удовлетворить растущий спрос на электроэнергию за счет масштабного развития возобновляемой энергетики. До 2030 года в стране планируется реализовать проекты в сфере возобновляемых источников энергии общей мощностью около 30 ГВт, а также осуществить инвестиции в модернизацию электросетей и системы хранения энергии.

К 2030 году мощности солнечной генерации планируется довести до 12 ГВт, ветровой — до 5 ГВт, гидроэнергетики — до 4 ГВт.

В то же время тепловая генерация остается ключевым элементом энергетической системы страны. Более 60 газовых и когенерационных электростанций обеспечивают установленную мощность в 17,6 ГВт. Кроме того, в настоящее время ведется строительство объектов парогазовой генерации и теплоэлектроцентралей общей мощностью еще 1,1 ГВт.

Согласно анализу Trend, рост производства электроэнергии в Узбекистане на 7,1% в первом полугодии 2026 года продолжает долгосрочную тенденцию расширения энергоснабжения. Годовой объем генерации увеличился с 69 ТВт·ч в 2020 году до 84,1 ТВт·ч в 2024 году, тогда как спрос на электроэнергию за тот же период вырос почти на 20%.

Более свежие данные свидетельствуют о том, что в настоящее время производство электроэнергии растет быстрее потребления: в январе–июне темпы роста генерации превысили темпы роста спроса на 2,4 процентного пункта, а в июне — на 4,9 процентного пункта. На фоне реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью около 30 ГВт до 2030 года и планов по увеличению солнечных, ветровых и гидроэнергетических мощностей до 12 ГВт, 5 ГВт и 4 ГВт соответственно, эти показатели указывают на ускоренное наращивание генерирующих мощностей для удовлетворения устойчиво растущего спроса на электроэнергию, при этом тепловая генерация мощностью 17,6 ГВт по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении сбалансированной работы энергосистемы в период энергетического перехода.