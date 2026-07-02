Назван объем внешнего торгового оборота Узбекистана

БАКУ/ Trend/ - В январе–мае 2026 года объем внешней торговли Узбекистана достиг 32,8 млрд долларов, что на 3,7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального комитета по статистике.

За отчетный период экспорт страны сократился на 15,5%, составив 12,6 млрд долларов, тогда как импорт увеличился на 20,8% — до 20,1 млрд долларов. В результате отрицательное сальдо внешней торговли достигло 7,5 млрд долларов, что в 4,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение экспорта в основном обусловлено резким сокращением поставок немонетарного золота. За первые пять месяцев текущего года Узбекистан экспортировал золото на сумму 1,5 млрд долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 6,49 млрд долларов. Доля золота в общем объеме экспорта снизилась с 43,4% до 11,9%.

В мае экспорт золота не осуществлялся. Все поставки драгоценного металла с начала года были произведены в апреле. До этого последняя экспортная операция с золотом была зафиксирована в сентябре прошлого года, когда объем поставок также составил около 1,5 млрд долларов.