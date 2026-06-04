Внешнеторговый оборот Узбекистана значительно вырос в январе–апреле

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Узбекистана в период с января по апрель 2026 года составил $26,33 млрд, что отражает продолжающиеся изменения в структуре внешней торговли страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный комитет по статистике, общий объём торговли увеличился на $1,44 млрд, или на 5,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что свидетельствует о росте торговой активности, несмотря на разнонаправленные тенденции экспорта и импорта.

Экспорт за отчётный период составил $9,97 млрд, снизившись на 16,8% в годовом выражении.

В то же время импорт существенно вырос — на 26,7%, достигнув $16,36 млрд. Основными факторами роста стали закупки машин и оборудования, транспортной техники и промышленных ресурсов.

На долю товаров пришлось 65,3% общего экспорта. В структуре экспорта преобладали промышленные товары (14,4%), химическая продукция (8,1%), готовые изделия (7,9%), а также продовольственные товары и живые животные (7,5%).

В импорте наибольшую долю занимали машины и транспортное оборудование — 33,7%, далее следовали промышленные товары (14,1%) и химическая продукция (12,4%).