Узбекистан и Испания подписали документы о развитии сотрудничества

Узбекистан Материалы 8 апреля 2026 06:34 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Переговоры прошли в конструктивном и открытом ключе с акцентом на углубление двусторонних связей, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждалась активизация политического диалога и расширение экономического взаимодействия между Узбекистаном и Испанией.

По итогам встречи стороны подписали ряд документов, в том числе Программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026–2028 годы, соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов и меморандум о взаимопонимании в сфере подготовки дипломатических кадров.

Отмечается, что достигнутые договоренности нацелены на укрепление всестороннего сотрудничества и дальнейшее развитие взаимовыгодного партнёрства между двумя странами.

