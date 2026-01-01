Аэропорт Ташкента в 2025 году обслужил почти 10 млн пассажиров

ТАШКЕНТ /Trend/ - По итогам 2025 года Международный аэропорт Ташкента сохранил позицию крупнейшего авиационного хаба страны, обслужив 40 153 рейса и почти 10 миллионов пассажиров.

Как передает Trend, об этом сообщили в Uzbekistan Airports.

Согласно информации, для сравнения, в 2024 году аэропорт принял 34 789 рейсов и 8 725 521 пассажира, что свидетельствует о росте пассажиропотока на 14 процентов и увеличении количества рейсов на 15 процентов.

Наибольший объем перевозок пришёлся на международные направления: в течение года аэропорт обеспечивал регулярные рейсы в страны Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ. В то же время устойчивый спрос сохранялся и на внутренние авиаперевозки.