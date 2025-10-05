Мирзиёев и Рахмон обсудили актуальные вопросы расширения многопланового партнерства

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает сообщает пресс-служба президента Узбекистана, передает Trend.

Согласно информации, что в ходе телефонного разговора Шавкат Мирзиёев тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейшего процветания народу братского Таджикистана.

В пресс-службе сообщили, что Мирзиёев особо отметил роль Президента Таджикистана в укреплении независимости, обеспечении устойчивого развития и повышении международного авторитета страны, а также подчеркнул его личный вклад в укрепление узбекско-таджикских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

"Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового партнерства в контексте реализации договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание уделено продолжению совместной работы по формированию новой повестки практического сотрудничества, охватывающего такие приоритетные направления, как торговля, промышленная кооперация, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, туризм, культурно-гуманитарный обмен.

Также обсуждены график и повестка предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем уровне, запланированных в наших странах", - отмечается в сообщении.