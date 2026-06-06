Президент Туркменистана принял министра культуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 5 июня принял находящегося с визитом в этой стране министра культуры Азербайджанской Республики Адиля Керимли.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры Азербайджанской Республики.

Отмечается, что Сердар Бердымухамедов прежде всего попросил передать искренние приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Глава государства выразил уверенность в том, что мероприятия, которые пройдут в рамках Дней азербайджанской культуры, внесут важный вклад в развитие культурных связей между нашими странами, и пожелал успехов азербайджанской делегации.

Выразив признательность за теплый прием и гостеприимство, оказанное азербайджанской делегации, министр Адиль Керимли отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с братским Туркменистаном. Пользуясь возможностью, он передал искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева главе государства, а также Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Адиль Керимли подчеркнул, что взаимное проведение Дней культуры играет важную роль в укреплении связей между двумя странами, и выразил удовлетворение своим пребыванием в Туркменистане.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество между Туркменистаном и Азербайджаном динамично развивается в политико-дипломатическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях. В последние годы в результате регулярных встреч и взаимных визитов на государственном и правительственном уровнях партнерские отношения поднялись на качественно новый этап.

Было подчеркнуто, что культурно-гуманитарное сотрудничество занимает особое место в двусторонней повестке дня. В этой связи была отмечена важность совместных мероприятий, позволяющих осуществлять обмен опытом в различных сферах культуры.

Глава государства напомнил об успешном проведении Дней культуры Туркменистана в Азербайджане в октябре прошлого года и заявил, что подобные культурные связи служат еще большему сближению наших народов и укреплению дружественных отношений.

Президент Сердар Бердымухамедов сказал: «В продолжение этой доброй традиции в текущем году Дни азербайджанской культуры проходят в Туркменистане — в городах Ашхабад и Аркадаг. Наша страна с большим удовольствием принимает представительную делегацию, состоящую из деятелей культуры и искусства Азербайджана».

Глава государства отметил, что в рамках Дней культуры, наряду с концертами и другими мероприятиями, особое значение имеет также проведение научных конференций, посвященных творчеству таких великих поэтов и мыслителей, как Довлетмаммет Азади, Сеид Азим Ширвани, Махтумкули Фраги и Молла Панах Вагиф.

Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность в том, что общее историко-культурное наследие создает прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного диалога, и подчеркнул приверженность Туркменистана развитию сотрудничества с братским Азербайджаном.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли отметили, что культурно-гуманитарное сотрудничество является неотъемлемой частью туркмено-азербайджанских отношений, и выразили уверенность в том, что эти связи будут и впредь развиваться во благо двух братских народов.