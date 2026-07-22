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Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)

Общество Новость 22 июля 2026 12:28 (UTC +04:00)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Корреспондент по социальной тематике Все материалы

Azerbaijan Airlines, входящая в AZCON Holding, организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей средств массовой информации по случаю Национального дня прессы, отмечаемого 22 июля.

Целью мероприятия стало объединение представителей СМИ в интеллектуальной и неформальной атмосфере, укрепление взаимного диалога и содействие дальнейшему развитию профессионального сотрудничества.

Интеллектуальная игра «Fibonacci» создала площадку для развития взаимодействия между представителями медиа, обмена мнениями и продолжения профессионального диалога в неформальной обстановке.

В соревновании приняли участие 15 команд, объединивших в общей сложности 100 журналистов. Игра прошла в атмосфере дружеского соперничества. Участники продемонстрировали свои знания и аналитическое мышление, отвечая на вопросы по авиации, логике и актуальным темам. По итогам соревнования команды, занявшие первое, второе и третье места, были награждены соответственно 10 000, 7 000 и 5 000 милями AZAL Miles.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана рассматривает открытое, прозрачное и основанное на взаимном доверии сотрудничество со средствами массовой информации как одно из важных направлений своей деятельности. Авиакомпания высоко ценит роль представителей СМИ в оперативном и достоверном информировании общественности и придаёт особое значение продолжению подобных инициатив, способствующих развитию профессионального диалога и долгосрочного партнёрства.

Посмотреть видео с мероприятия можно по ссылке: https://youtu.be/OyOuyFo0zqA

Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)
Azerbaijan Airlines организовала интеллектуальную игру «Fibonacci» для представителей СМИ по случаю Национального дня прессы (ФОТО)

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