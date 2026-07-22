Кибербезопасность как ключевой фактор экономической устойчивости и новые вызовы для Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - Стремительное развитие цифровых технологий не только меняет принципы функционирования экономики, но и требует нового подхода к пониманию безопасности. Сегодня данные, финансовые операции, государственные услуги и бизнес-процессы в значительной степени управляются через цифровые системы. Эта трансформация открывает широкие возможности для общества и экономики, однако одновременно формирует новые риски.

На протяжении многих лет люди и организации осуществляли свою деятельность на основе традиционных принципов управления и работы. Сегодня они сталкиваются с более сложной, быстро меняющейся цифровой средой, которая всё сильнее зависит от технологий. Цифровые системы сделали повседневную жизнь более удобной и эффективной, однако при отсутствии надлежащей защиты могут привести к серьёзным экономическим и социальным последствиям.

Если говорить простыми словами, цифровизация — это процесс перевода информации, которая ранее существовала в бумажном или физическом виде, в электронный формат. Тексты, документы, финансовые сведения и другие виды информации преобразуются в цифровые данные, которые могут обрабатываться компьютерными системами. В результате огромные объёмы информации передаются и сохраняются за считанные секунды и используются в самых разных сферах — от государственного управления до бизнеса.

Этот процесс сделал современную экономику всё более зависимой от цифровой инфраструктуры.

Государственные услуги переходят на онлайн-платформы, банковские операции становятся цифровыми, компании внедряют автоматизированные системы управления, а технологии искусственного интеллекта всё шире применяются как в частном секторе, так и в государственном управлении.

Азербайджан также вступил в новый этап цифровой трансформации. Принятие Стратегии развития искусственного интеллекта на 2025–2028 годы определило безопасное и ответственное внедрение решений на основе ИИ в государственном управлении, экономике и общественных услугах как одно из приоритетных направлений. Такой подход показывает, что цифровое развитие должно основываться не только на инновациях, но и на надёжной системе кибербезопасности.

Однако новые возможности сопровождаются и новыми угрозами. В современном мире кибератаки уже не являются исключительно технической проблемой отдельных компаний. Они способны напрямую влиять на работу государственных служб, стабильность финансовых систем, бизнес-процессы и уровень доверия общества к цифровым технологиям.

Одним из наиболее показательных примеров стал киберинцидент 2024 года в американском секторе здравоохранения, связанный с компанией Change Healthcare. В результате атаки произошли серьёзные перебои в обработке медицинских данных и осуществлении страховых выплат. Этот случай ещё раз продемонстрировал, что кибербезопасность является не только вопросом информационных технологий, но и неотъемлемой частью экономической и социальной устойчивости.

Для Азербайджана этот вопрос также имеет особую актуальность. В последние годы расширение электронных государственных услуг, развитие цифровых платёжных систем, модернизация телекоммуникационной инфраструктуры, а также реализация проектов «Умный город» и «Умное село» внесли значительный вклад в развитие цифровой экономики. Вместе с тем обеспечение безопасности цифровой инфраструктуры становится одним из ключевых элементов национальной экономической безопасности.

Энергетика, финансовый сектор, транспорт, здравоохранение, телекоммуникации и государственные информационные системы относятся к числу наиболее уязвимых сфер перед лицом киберугроз. Любые длительные сбои в работе этих отраслей могут повлиять не только на экономические показатели, но и на повседневную жизнь миллионов граждан.

Необходимо также учитывать риски для малого и среднего бизнеса. Хотя крупные компании обычно располагают более широкими возможностями для обеспечения безопасности, небольшие предприятия из-за ограниченных финансовых и кадровых ресурсов могут становиться более привлекательными целями для злоумышленников. В последние годы атаки через цепочки поставок (Supply Chain) показали, что киберпреступники часто выбирают не прямое нападение на крупные компании, а использование уязвимостей их подрядчиков, партнёров и поставщиков программного обеспечения.

Поэтому кибербезопасность больше не является исключительно внутренней задачей отдельных организаций. Создание безопасной цифровой экосистемы требует постоянного взаимодействия между государством, бизнесом, академическим сектором и технологическими компаниями.

Искусственный интеллект создаёт как новые возможности, так и новые риски в сфере кибербезопасности. Сегодня киберпреступники используют технологии ИИ для создания более убедительных фишинговых сообщений, генерации дипфейк-аудио и видеоматериалов, автоматизации атак с применением методов социальной инженерии, сбора информации из открытых источников и оптимизации сценариев атак. Если ранее подготовка сложных кибератак требовала глубоких технических знаний, то сегодня часть этих процессов может быть автоматизирована с помощью искусственного интеллекта.

С другой стороны, ИИ становится важной частью систем киберзащиты. Современные платформы безопасности способны анализировать большие объёмы данных в режиме реального времени, выявлять аномалии поведения, обнаруживать угрозы на ранних этапах и значительно сокращать время реагирования на инциденты.

При этом, одних технологий недостаточно. Одним из важнейших элементов стратегии безопасности остаётся человеческий фактор. Цифровая грамотность сотрудников, соблюдение правил безопасности и эффективные внутренние управленческие процедуры имеют не меньшее значение, чем самые современные технологические решения.

По мере расширения цифровой экономики растёт и экономическое влияние киберинцидентов. Во многих случаях ущерб не ограничивается прямыми финансовыми потерями. Остановка операций, восстановление данных, юридическая ответственность, репутационные потери и снижение доверия клиентов создают для компаний дополнительную финансовую нагрузку.

Меры, предпринимаемые для защиты государственных информационных систем Азербайджана, также свидетельствуют о возрастающем значении этого направления.

В последние годы предотвращение сотен миллионов вредоносных запросов, направленных против государственных систем, выявление и блокировка поддельных государственных доменов, а также своевременное обнаружение вредоносного программного обеспечения демонстрируют укрепление институциональных возможностей страны в сфере кибербезопасности.

Одной из основных проблем при этом остаётся нехватка квалифицированных кадров. Современным организациям нужны не только системные администраторы, но и специалисты высокого уровня в области анализа угроз, безопасности облачных технологий, цифровой криминалистики, безопасности искусственного интеллекта и управления инцидентами.

Расширение сотрудничества между университетами, учебными центрами и частным сектором, развитие практико-ориентированных образовательных программ и стимулирование интереса молодёжи к этой сфере могут внести значительный вклад в укрепление цифровой устойчивости Азербайджана.

По мере ускорения цифровой трансформации Азербайджана укрепление правовых, институциональных и технических возможностей в области кибербезопасности приобретает стратегическое значение.

В Плане мероприятий по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы безопасность национальной цифровой инфраструктуры, устойчивость государственных информационных систем, безопасное внедрение облачных технологий, защита критической информационной инфраструктуры и надёжное использование решений на основе искусственного интеллекта определены среди ключевых приоритетов.

В этом направлении особое значение имеет дальнейшее расширение сотрудничества между государственными органами, частным сектором, высшими учебными заведениями и международными партнёрами. Поскольку современные киберугрозы не имеют границ, эффективная защита возможна только на основе координированных действий и обмена информацией.

Для бизнес-сектора также необходимо изменить подход к этому вопросу. Кибербезопасность следует рассматривать не как дополнительные расходы, а как стратегическую инвестицию, обеспечивающую непрерывность деятельности, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность бизнеса.

Выводы и рекомендации

Цифровая экономика является одним из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития Азербайджана. Однако для обеспечения устойчивости этого развития необходимо сохранять доверие к цифровым системам, а кибербезопасность должна стать неотъемлемой частью национальной политики развития.

В предстоящий период особое внимание следует уделить нескольким направлениям.

Во-первых, приоритетом должно стать развитие человеческого капитала. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности является одним из основных условий устойчивости цифровой экономики.

Во-вторых, необходимо усилить возможности малого и среднего бизнеса в сфере защиты данных и цифровых систем. Внедрение базовых стандартов безопасности, образовательные программы и механизмы технической поддержки помогут повысить их устойчивость к киберрискам.

В-третьих, следует развивать обмен информацией между государственным и частным секторами, проводить совместные учения и совершенствовать механизмы координированного реагирования на инциденты.

В-четвёртых, формирование культуры кибербезопасности в обществе должно рассматриваться как непрерывный процесс. Человеческий фактор остаётся одним из важнейших компонентов цифровой безопасности, поэтому наряду с технологическими решениями необходимо усиливать образовательные и информационные инициативы.

В конечном итоге, кибербезопасность уже давно перестала быть исключительно вопросом информационных технологий. Она стала одним из фундаментальных элементов национальной экономической безопасности, цифрового государственного развития, инвестиционного климата и устойчивого роста. Долгосрочный успех цифровой трансформации Азербайджана будет зависеть от способности создать безопасную, надёжную и устойчивую цифровую экосистему.