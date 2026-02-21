Соединяя Восток и Запад: ЕС рассматривает Туркменистан как транзитный узел

БАКУ /Trend/ - За прошедший год Европейский союз был вынужден вырабатывать собственную политику в ответ на нарастающую глобальную нестабильность. Экономические и геополитические тенденции оказывают все большее давление на внутренние рынки Европы и ее внешние связи, в то время как приоритеты ЕС и США в таких сферах, как торговля, инвестиции и внешняя политика, расходятся, создавая новые вызовы для трансатлантических отношений.

В этих меняющихся условиях европейские лидеры все чаще подчеркивают важность стратегической автономии и укрепления независимости ЕС. В своем выступлении в Европейском парламенте в январе 2026 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость формирования у Европы собственных рычагов влияния, включая устойчивую экономику, единый внутренний рынок и реальные оборонные возможности. Эта позиция отражает стремление Брюсселя усилить автономность принятия решений и диверсифицировать партнерства для снижения внешних рисков.

В условиях глобальной политической и экономической нестабильности ожидается, что в 2025–2027 годах экономика еврозоны будет расти медленнее по сравнению с мировыми темпами. Согласно январскому обновлению доклада Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития мировой экономики - 2026", рост ВВП еврозоны составил 1,4% в 2025 году, ожидается на уровне 1,3% в 2026 году и восстановится до 1,4% в 2027 году. Эти показатели отличаются от глобальной динамики: мировой ВВП прогнозируется на уровне 3,3% как в 2025, так и в 2026 годах.

На фоне замедления экономического роста в еврозоне Европейский союз все больше внимания уделяет торгово-инвестиционным отношениям с Китаем. В пресс-релизе по итогам 25-го саммита ЕС–Китай, состоявшегося в Пекине 24 июля 2025 года, подчеркивалась приверженность Брюсселя углублению сотрудничества с КНР, с акцентом на формирование «сбалансированных и взаимовыгодных экономических отношений, основанных на принципах справедливости и взаимности», а также на достижение ощутимого прогресса в сферах общего интереса.

В условиях стремления ЕС диверсифицировать традиционные морские торговые маршруты все большее значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), соединяющего Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Европу. Инициативы ЕС в отношении Туркменистана начинают приобретать более конкретные формы. Стратегическое расположение Туркменистана между Узбекистаном, Ираном и Каспийским морем делает его ключевым звеном в интеграции евразийских цепочек поставок и укреплении связности между Центральной Азией и европейскими рынками.

В то же время Туркменистан активно развивает свою транспортную инфраструктуру, включая модернизацию железных и автомобильных дорог, а также расширение мощностей морского порта Туркменбаши на Каспии. Порт выступает важным логистическим узлом, обеспечивая контейнерные и генеральные грузоперевозки в направлении Азербайджана и далее через Южный Кавказ в Европу. Примечательно, что в феврале Президент Сердар Бердымухамедов создал министерство автомобильных дорог на базе бывшего Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог. Новое ведомство призвано модернизировать дорожную инфраструктуру страны и повысить эффективность транспортной системы.

С начала 2026 года состоялась серия встреч с участием высокопоставленных представителей как ЕС, так и отдельных государств-членов. Только в феврале прошло более десяти совместных мероприятий с Туркменистаном. Среди них — встреча представителей пяти стран Центральной Азии с представителями правительства Германии в рамках инициативы Z5+1 в Берлине 11 февраля, совместный брифинг по сотрудничеству Туркменистана и ЕС, прошедший 17 февраля в Ашхабаде, а также встречи посла Туркменистана в Брюсселе Сапара Палванова с европейскими официальными лицами, в ходе которых он подчеркнул, что развитие связей с ЕС остается приоритетом внешней политики страны в 2026 году. Кроме того, на 26 марта 2026 года в Ашхабаде запланировано проведение бизнес-форума Туркменистан–Европейский союз.

Таким образом, на фоне усилий ЕС по диверсификации внешнеэкономических связей и укреплению стратегической автономии Туркменистан постепенно занимает более заметное место в региональной конфигурации партнерств Брюсселя.

Развитие Транскаспийского маршрута, модернизация транспортной инфраструктуры Туркменистана и укрепление политического диалога в совокупности создают благоприятные условия для расширения практического сотрудничества между Ашхабадом и ЕС. Это включает инициативы в сфере торговли и инвестиций, в том числе связанные с Китаем. Эти процессы отражают более широкую трансформацию внешнеэкономических приоритетов Европы в ответ на меняющуюся геополитическую и экономическую среду.