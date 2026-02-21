Первые шаги по нормализации между Азербайджаном и Арменией уже привели к улучшению региональной связности - S&P

БАКУ/Trend/ - Первые шаги по нормализации между Азербайджаном и Арменией уже привели к улучшению региональной связности.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в отчете S&P Global Ratings.

20 февраля 2026 года S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Армении со «стабильного» на «позитивный». Пересмотр прогноза на «позитивный» отражает мнение рейтингового агентства о наличии потенциала для улучшения региональной геополитической и безопасностй динамики, в частности дальнейшего прогресса в направлении нормализации дипломатических и торговых отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном могут снизить вероятность будущей военной эскалации, ослабив риски для региональной безопасности. Прогресс в переговорах с Азербайджаном может снизить краткосрочные риски безопасности, хотя перспектива устойчивого мирного соглашения по-прежнему зависит от подписания юридически обязывающего документа и его эффективной реализации. Переговоры между двумя странами сосредоточены на всеобъемлющей мирной рамке, основанной на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, делимитации границы и установлении дипломатических отношений", - говорится в отчете.

Анвалитики S&P Global Ratings отмечают, что соглашение, достигнутое при посредничестве США в августе 2025 года, стало важной политической вехой, продемонстрировав приверженность на уровне руководства и способствовав стабилизации ситуации в сфере безопасности.

"Первые шаги по нормализации уже привели к умеренному улучшению региональной связности и торговли, параллельно с продолжающимся процессом нормализации между Арменией и Турцией, направленным на открытие границ и установление дипломатических отношений. Наш базовый сценарий предполагает широкую политическую преемственность после июньских выборов: новое правительство продолжит курс на достижение полноценного мирного соглашения с Азербайджаном", - говорится в отчете.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.