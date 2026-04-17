Кыргызстан и Узбекистан обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев встретился в Стамбуле с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, передает Trend.

Как сообщила пресс-служба парламента Кыргызстана, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и развитие межпарламентских связей.

Маматалиев отметил особое значение кыргызско-узбекского партнерства, подчеркнув, что доверительные отношения лидеров двух стран выводят взаимодействие на новый уровень. По его словам, важную роль в этом процессе играет парламентская дипломатия, а урегулирование пограничных вопросов способствует укреплению торгово-экономических связей.

Танзила Нарбаева поздравила Маматалиева с избранием на пост спикера и подчеркнула важность дальнейшего расширения сотрудничества между соседними и братскими народами.

Стороны также обсудили культурно-гуманитарные связи и рост взаимного туризма. Отдельно было отмечено уважительное отношение в Узбекистане к творчеству Чынгыза Айтматова.

Кроме того, участники встречи затронули вопросы торговли, отметив необходимость полного использования имеющегося потенциала. В 2024 году товарооборот между двумя странами достиг 1 миллиарда долларов США.