Посол Кыргызстана в Италии обсудил сотрудничество с властями Сицилии

ТАШКЕНТ /Trend/ - Посол Кыргызстана в Италии Таалайбек Базарбаев 10–11 ноября совершил рабочую поездку в Сицилию, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в рамках визита он провёл встречи с мэром Катании, президентом ассоциации Unimpres, ректором Университета Катании и директором театра «Массимо Беллини».

На переговорах с мэром Катании стороны выразили готовность развивать двусторонние отношения через установление побратимских связей.

Кроме того, во время встречи с президентом ассоциации Unimpres Дж. Спадафорой посол предложил наладить прямое взаимодействие с Торгово-промышленной палатой Кыргызстана для определения приоритетных направлений сотрудничества и реализации конкретных инициатив.

По итогам визита дипломат представил экспортный, туристический и торговый потенциал Кыргызстана.