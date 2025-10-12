Кыргызский "Элдик Банк" может стать региональным хабом для расчетов в юанях - председатель правления (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Запуск китайской трансграничной межбанковской платежной системы CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) позволит кыргызскому "Элдик Банку" получить статус регионального хаба для расчетов в юанях.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления ОАО "Элдик Банка" Уланбек Ногаев.

"Элдик Банк" стал первым в Центральной Азии, запустившим китайскую трансграничную межбанковскую платежную систему CIPS в качестве прямого участника. Этот стратегический шаг дает новые возможности осуществлять прямые и мгновенные расчеты в юанях с китайскими контрагентами и другими странами-участницами системы", – сказал У. Ногаев.

По его словам, интеграция в систему CIPS открывает прямой канал к крупнейшей экономике региона - Китаю. Для банка это стратегическая цель: уменьшить транзакционные издержки и время проведения платежей, усилить роль банка как проводника кыргызского бизнеса на внешние рынки. Таким образом, "Элдик Банк" получает возможность напрямую участвовать в процессах трансграничных расчетов, не теряя конкурентоспособности.

Председатель правления "Элдик Банка" подчеркнул, что одной из задач банка является расширение клиентской базы за счет предоставления новых возможностей международных расчетов. Возможность проводить операции напрямую в юанях делает банк более привлекательным как для корпоративных клиентов, ведущих торговлю с Китаем, так и для частных предпринимателей.

"И, наконец, это предоставление инфраструктуры CIPS другим банкам Кыргызстана. "Элдик Банк" планирует выступать в роли расчетного корреспондента для других финансовых институтов Кыргызстана и соседних стран. Это позволит сформировать у банка статус регионального хаба для расчетов в юанях, повысить устойчивость и масштабность собственной платежной экосистемы, укрепить партнерство с локальными и международными банками. Данный шаг укрепит позиции банка как системообразующего игрока и лидера в сфере финансовых инноваций", – сказал У. Ногаев.

Он отметил, что подключение к системе CIPS предоставляет Кыргызстану значительные преимущества. Во-первых, она значительно ускоряет время исполнения платежей за счет исключения банков-посредников, что сокращает задержки и повышает оперативность финансовых операций. Во-вторых, использование CIPS помогает уменьшить издержки, связанные с проведением международных переводов, что делает процесс более экономически выгодным для участников рынка.

"Кроме того, благодаря прямому взаимодействию с инфраструктурой CIPS становится возможным осуществлять платежи в режиме реального времени (RTGS) практически круглосуточно, 5/23. Это обеспечивает высокую доступность и надежность проведения трансграничных платежей. Таким образом, система CIPS способствует улучшению качества и эффективности международных расчетов для Кыргызстана, создавая более быстрые, доступные и прозрачные условия для финансовых операций", – сказал У. Ногаев.

Он подчеркнул, что есть планы привлечь банки региона к реализации этой инициативы.

"Что касается сроков, то рассчитываем, что первые шаги будут сделаны уже к концу 2025 года. Мы уверены, что совместные усилия позволят успешно внедрить систему и создать удобные условия для всех участников", – сказал он.

У.Ногаев добавил, что в условиях растущего товарооборота между Кыргызстаном и Китаем расширение и диверсификация финансовых инструментов становятся особенно важными и положительно повлияют на экономические и торговые отношения с Китаем, а также с другими странами региона.

"Таким образом, интеграция с CIPS создаст благоприятные условия для устойчивого экономического роста и укрепления торговых отношений Кыргызстана на международной арене", – сказал он.

По его словам, запуск системы CIPS полностью соответствует общей стратегии развития "Элдик Банка" и его планам по развитию международных отношений. Прямое участие в CIPS открывает банку уникальные возможности для расширения спектра предоставляемых услуг, в частности в области проведения платежей в китайских юанях (RMB).

"На сегодня в системе зарегистрировано более полутора тысяч косвенных участников по всему миру, что представляет собой значительный потенциал для расширения клиентской базы и налаживания новых деловых связей", – сказал У.Ногаев

Он подчеркнул, что возможность обслуживать таких участников посредством CIPS позволяет "Элдик Банку" укрепить свои позиции на международном рынке и выйти на новые направления сотрудничества.

"Таким образом, участие в системе CIPS является стратегическим шагом, который способствует дальнейшему развитию Банка, расширению международного присутствия и укреплению его роли как важного финансового игрока в регионе и за его пределами", – заключил председатель правления.

