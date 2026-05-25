Еврейская община Нью-Йорка отметила День независимости Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Нью-Йорке состоялось торжественное мероприятие, посвященное 28 Мая – Дню независимости Азербайджанской Республики. Организаторами вечера выступили Азербайджанская еврейская община Нью-Йорка и руководитель «Культурного центра кавказских евреев в Америке» Яков Абрамов.

Как сообщает Trend, по информации Азербайджанской еврейской общины Нью-Йорка, праздничное мероприятие было организовано в театральном зале известного Davidzon Radio. В мероприятии приняли участие представители азербайджанской и еврейской диаспор, общественные деятели, а также жители Нью-Йорка, интересующиеся историей и культурой Азербайджана.

Среди гостей были первый секретарь посольства Азербайджана в США Рашад Эйвазов, сотрудники постоянного представительства Азербайджана при ООН Тале Алиев и Эльчин Бахшалиев, а также главный редактор газеты Bukharian Times Рафаэль Никталов.

Официальная часть мероприятия началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и США.

Затем Я.Абрамов вручил первому секретарю посольства Рашаду Эйвазову поздравительную прокламацию, представленную от имени руководства штата Нью-Йорк по случаю Дня независимости Азербайджана.

Ведущий мероприятия, член организации азербайджанской молодежи Нью-Йорка Фарид Ахундов провел краткий экскурс в историю независимости Азербайджана, рассказал о значении независимой государственности.

Одна из активистов азербайджанской диаспоры, проживающая в Израиле, вице-президент Ассоциации «Azİz» и руководитель Культурного центра Азербайджана в Израиле Егане Салман также поздравила участников с праздником. Она представила изданную в Израиле книгу под названием «Расцвет азербайджанского еврейства».

Отмечено, что книга содержит энциклопедические сведения об известных евреях, работавших на государственных должностях в Азербайджане в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева и занимавшихся общественной деятельностью. В издании отражены многовековые традиции толерантности в Азербайджане, а также роль еврейской общины в общественно-политической и культурной жизни страны.

После презентации книги гостям был показан документальный фильм азербайджанского режиссера Руфата Асадова под названием «Пути нашей любви». Продюсером экранного произведения, созданного «Центром Шолуми», является Шауль Симан-Тов.

Фильм рассказывает о дружественных и толерантных отношениях между народами Азербайджана и Израиля. В экранном произведении представлено совместное проживание людей разного религиозного и этнического происхождения в образцовой мультикультурной среде Азербайджана, а также история вечной любви Михаила и Егане Салман, принадлежащих к разным народам. В фильме также в качестве основной линии выделяются диаспоральная жизнь в Израиле, любовь к Родине и культурные связи.