ЦБ Азербайджана аннулировал лицензию одной из НКО

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) аннулировал лицензию общества с ограниченной ответственностью «Optimal Finance» — небанковской кредитной организации (НКО).

Как сообщает Trend со ссылкой на регулятора, отмечается, что в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Азербайджанской Республики «О небанковских кредитных организациях» (Закон), а также в рамках стратегических целей, определенных в утвержденной Центральным банком «Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы», соответствующими решениями Правления Центрального банка Азербайджанской Республики были утверждены «Правила пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций» (Правила).

Согласно Правилам, для действующих и новосоздаваемых небанковских кредитных организаций, учреждаемых в форме коммерческого юридического лица, минимальный размер капитала установлен на уровне одного миллиона манатов.

«В связи с несоблюдением требования к минимальному размеру капитала Центральным банком Азербайджана были выданы обязательные для исполнения предписания обществу с ограниченной ответственностью "Optimal Finance — небанковская кредитная организация“. Однако за прошедший период предпринятые указанной организацией меры не обеспечили соблюдение требования к минимальному размеру капитала. Учитывая это, на основании статьи 25.1.4 Закона "О небанковских кредитных организациях“, в связи с неисполнением предписаний Центрального банка Азербайджана об устранении нарушений, допущенных в деятельности, лицензия общества с ограниченной ответственностью "Optimal Finance — небанковская кредитная организация“ № BKT-37 от 29 декабря 2020 года была аннулирована решением Правления Центрального банка Азербайджана от 17 апреля 2026 года.

Согласно статье 25.4 Закона "О небанковских кредитных организациях“, небанковская кредитная организация прекращает свою деятельность со дня вступления в силу решения об аннулировании лицензии и ликвидируется в порядке, установленном Гражданским кодексом Азербайджанской Республики», — говорится в сообщении.

Центральный банк Азербайджана продолжит осуществлять постоянный надзор за деятельностью небанковских кредитных организаций на основе регулятивных требований и принимать необходимые меры, предусмотренные законодательством.

