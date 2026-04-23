В Грузии насчитывается более 1200 АЗС - SOCAR Georgia

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2025 года в Грузии с населением около 3,5 миллионов человек насчитывалась 1251 автозаправочная станция.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил руководитель коммерческого отдела SOCAR Georgia Petroleum Мирза Шавгулидзе, выступая на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, проходящем в Баку.

“Это очень высокий показатель насыщенности рынка. Более 45% участников - мелкие компании без узнаваемого бренда, владеющие одной или двумя АЗС”, - отметил он.

По его словам, такая структура рынка создает серьезное давление на прибыльность бизнеса.

“Для крупных игроков вопрос оптимизации операционной деятельности становится критически важным условием выживания”, - добавил Шавгулидзе.