Рост цен на топливо в Грузии превысил 46% - SOCAR Georgia

БАКУ /Trend/ - Грузия, практически полностью зависящая от импорта топлива, столкнулась с ростом внутренних цен более чем на 46% на фоне подорожания нефти и нефтепродуктов на мировых рынках.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил руководитель коммерческого отдела SOCAR Georgia Petroleum Мирза Шавгулидзе, выступая на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

По его словам, по мере развития рынка стали очевидны системные ограничения, требующие решения.

“В их числе - нехватка железнодорожных вагонов, ограниченные мощности по хранению нефтепродуктов, а также давление со стороны транзитных потоков, хотя и в меньшей степени”, - отметил он.

Шавгулидзе подчеркнул, что географическое положение Грузии между Каспийским и Черным морями создает значительный транзитный потенциал.

“Стратегическое положение Грузии между Каспийским и Черным морями открывает уникальные возможности для транзита нефти и нефтепродуктов. Однако для реализации этого потенциала необходимо устранить текущие логистические "узкие места" - прежде всего увеличить парк вагонов и расширить складские мощности”, — добавил он.