Обсуждается включение проекта Транскаспийского волоконно-оптического кабеля в инициативу Среднего коридора и TRIPP

БАКУ/Trend/ - Обсуждается включение проекта Транскаспийского волоконно-оптического кабеля в инициативу Среднего коридора и "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом Trend сообщает со ссылкой на международную группу компаний NEQSOL Holding.

Отмечается, что член совета директоров NEQSOL Holding Кирилл Рубинский, встретился с главой суверенного фонда SAMRUK-KAZYNA SWF Нурланом Жакуповым, чтобы обсудить перспективы развития совместных проектов, расширение международных телекоммуникационных маршрутов и укрепление сотрудничества в сфере цифровых технологий.

"Особое внимание было уделено Транскаспийскому волоконно-оптическому проекту — стратегически важной инициативе, реализуемой в рамках партнерства между AzerTelecom, входящей в NEQSOL Holding, и Kazakhtelecom JSC, входящей в Samruk-Kazyna JSC.

Проект предусматривает строительство подводной волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Линия протяженностью около 380 км соединит Актау (Казахстан) и Сумгайыт (Азербайджан) и станет первым подводным волоконно-оптическим кабелем в Каспийском регионе", - передает группа.

«Мы видим высокий спрос со стороны международных технологических компаний на новые и устойчивые маршруты. Транскаспийский волоконно-оптический проект позиционирует регион как ключевой узел в глобальной сети цифровой инфраструктуры», - заявил Кирилл Рубинский.

Согласно информации, в настоящее время проект находится на активной стадии реализации: "Он обеспечит надежную передачу данных, будет способствовать развитию цифровой инфраструктуры и создаст условия для привлечения дата-центров и международных компаний Big Tech".

Подчеркивается, что в ходе обсуждений также были затронуты вопросы включения Транскаспийского волоконно-оптического проекта в международные и региональные инициативы, такие как TRIPP и Средний коридор, а также совместные шаги по продвижению данного направления.

"Встреча подтвердила высокий уровень партнерства и общую приверженность сторон реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая региональные дата-центры и цифровые хабы, а также возможное сотрудничество в других сферах, включая добычу полезных ископаемых", - говорится в информации.

NEQSOL Holding - международная группа компаний, работающая в 11 странах в сферах телекоммуникаций, энергетики, высоких технологий, строительства и горнодобывающей промышленности. AzerTelecom, дочерняя компания Azerconnect Group, входящей в NEQSOL Holding, является магистральным интернет-провайдером в Азербайджане.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.