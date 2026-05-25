Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Материалы 25 мая 2026 19:15 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Мой дорогой Брат,

Глубоко опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате вероломного террористического акта на юго-западе Вашей страны, целью которого стал пассажирский поезд.

Крайне возмущены этим ужасным инцидентом, решительно осуждаем все проявления терроризма, считаем необходимым вести самую жесткую борьбу с терроризмом.

Разделяя Вашу скорбь в эти тяжелые минуты, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Пакистана, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Аллах рехмет элясин!".

