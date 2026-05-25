Президент Кении поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Кения Уильям Самои Руто направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Кения, а также от своего имени передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 108-й годовщины независимости Вашей страны. Этот исторический день олицетворяет волю народа Азербайджана к свободе, независимости и национальному единству.

Отмечая этот знаменательный праздник, вновь подтверждаю готовность продолжать тесное сотрудничество с Вашим превосходительством для вывода партнерства на более высокий стратегический уровень во благо двух народов.

Кроме того, поздравляю Вас с успешным проведением 13-й сессии Всемирного форума городов. Убежден, что реализация итогов Форума внесет значительный вклад в обеспечение открытости, безопасности, прочности и экологической устойчивости городов и населенных пунктов, предусмотренных Целями устойчивого развития.

Встречи, проведенные нами в ходе моего визита в Азербайджан, придадут новый импульс углублению отношений между нашими странами.

Еще раз поздравляю Ваше превосходительство с этим историческим днем, желаю Вам крепкого здоровья, народу Азербайджана – мира и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".